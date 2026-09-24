Личный прием граждан

Сегодня в Центре приема граждан состоялся приём граждан по личным вопросам Министра экологии и природных ресурсов Республики Казахстан А.С. Куантырова.

Встреча прошла в онлайн и оффлайн форматах.

На встречу из Карагандинской области приехала экоактивист М.Бошель по вопросам г.Темиртау, представила предложения по внедрению ежегодного бесплатного скрининга для жителей г.Темиртау, по обязательствам крупного природопользователя, по созданию Ботанического сада в Карагандинской области, пригласив принять участие в работе круглого стола по вопросам экологии г.Темиртау.

Президент ОЮЛ «Республиканская ассоциация общественных объединений охотников и субъектов охотничего хозяйства «Табиғат» К.Джумалиев представил предложения по цифровизации охотничьей отрасли и внесению изменений и дополнений в некоторые законодательные акты по вопросам животного мира.

Председатель Правления Ассоциации практикующих экологов Л.Маликова на встрече в онлайн формате предложила рассмотреть вопросы внесения изменений в нормы действующего Экологического кодекса Республики Казахстан, разработки методики Национального плана по адаптации к изменению климата, разработки общих мероприятий по системе улучшения качества воздуха, разработки Дорожной карты по журналу учета образования отходов, реализации Концепции перехода Республики Казахстан к «зеленой экономике» и др.

Общественник, экоактивист с Акмолинской области Н.Катчиев поднимал вопросы стихийных свалок в г.Степногорск, пос.Бестобе, отсутствия полигона ТБО, озвучил предложения по внесению изменений в действующие законодательные акты во вопросам общественных слушаний и рекультивации исторических мест захоронения радиационных отходов.

Представитель ТОО «BIOGENIC Developments» А.Абдувалиев представил презентацию проекта «Строительство технопарка по переработке утилизационных отходов в г.Шымкент», отметив, что проект реализуется при поддержке АО «Жасыл даму» и проходит этап согласования в Фонде развития промышленности, и на сегодняшний день готовность проекта составляет 70%.

На все вопросы участники личного приема получили подробные разъяснения, Министром даны поручения руководителям соответствующих структурных подразделений.