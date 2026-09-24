В столице Исламской Республики Иран в г.Тегеран состоялась Седьмая сессия Конференции Договаривающихся Сторон Рамочной конвенции по защите морской среды Каспийского моря (Тегеранская конвенция).

В работе КС-7 приняла участие делегация Республики Казахстан, в состав которой вошли представители Министерства экологии и природных ресурсов и Министерства иностранных дел.

Нынешняя сессия имеет особое значение, поскольку проходит в год 20-летия вступления в силу Тегеранской конвенции. За два десятилетия Конвенция стала ключевой региональной площадкой для взаимодействия пяти прикаспийских государств — Казахстана, Азербайджана, Ирана, России и Туркменистана — по вопросам защиты морской среды Каспийского моря.

В ходе заседания стороны обсудили актуальные экологические вызовы Каспийского региона. Особое внимание было уделено снижению уровня Каспийского моря, сохранению его уникальной экосистемы и биоразнообразия, развитию экологического мониторинга, обмену данными и укреплению регионального сотрудничества.

По итогам КС-7 приняты Заявление министров и Решения Седьмой сессии Конференции Договаривающихся Сторон Рамочной конвенции по защите морской среды Каспийского моря.

Особое значение для Казахстана имеет отражение в Заявлении министров инициативы Президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева по разработке Межгосударственной программы по сохранению водных ресурсов Каспийского моря.

Инициатива Главы государства направлена на консолидацию усилий прикаспийских стран в условиях происходящих изменений Каспийского моря и формирование комплексного подхода к сохранению его водных ресурсов и экосистемы.

Принятые по итогам КС-7 документы создают основу для дальнейшего развития регионального взаимодействия и перехода к практическим совместным мерам по сохранению Каспийского моря.