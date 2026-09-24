В АО «Жасыл даму» обсудили совершенствование законодательства в сфере обращения с отходами

В АО «Жасыл даму» состоялось рабочее совещание по вопросам совершенствования законодательства и регулирования в сфере обращения с различными видами отходов. В обсуждении приняли участие заместители Председателя Правления, члены Правления Нуржан Кабдолданов и Данияр Досымбеков, представители Министерства экологии и природных ресурсов РК, Министерства здравоохранения РК и другие.

В ходе встречи рассмотрены действующие подходы к регулированию обращения с твердыми бытовыми, крупногабаритными, строительными и медицинскими отходами, а также вопросы правового и практического характера, возникающие в этой сфере.

Особое внимание уделили совершенствованию механизмов регулирования в сфере обращения с отходами с участием АО «Жасыл даму». В частности, обсуждались вопросы определения полномочий и ответственности, практического применения норм законодательства, а также отдельные положения, требующие дополнительной нормативной проработки.

По итогам совещания определены дальнейшие направления совместной работы. Стороны договорились продолжить проработку обозначенных вопросов и подготовить конкретные предложения по совершенствованию нормативно-правовой базы в сфере обращения с отходами.