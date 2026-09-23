Встреча с представителями ECOJER

Состоялась рабочая встреча Министра экологии и природных ресурсов Республики Казахстан А. С. Куантырова с представителями Казахстанской ассоциации региональных экологических инициатив «ECOJER».

В ходе встречи обсуждены ключевые вопросы климатической политики, развития углеродного рынка, а также привлечения инвестиций в проекты по сокращению выбросов и увеличению поглощения парниковых газов.

Особое внимание уделено развитию региональных площадок для реализации углеродных проектов в сельском хозяйстве и созданию эффективной инфраструктуры мониторинга, отчётности и верификации (MRV).

По итогам встречи стороны договорились продолжить совместную работу по формированию условий для реализации качественных климатических проектов и привлечения инвестиций в низкоуглеродное развитие.