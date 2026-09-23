В Казахстане обсудили практические подходы к декарбонизации промышленности

22 сентября 2026 года в Астане состоялось установочное мероприятие по проекту технической помощи «Содействие декарбонизации промышленности в Казахстане».

В мероприятии приняли участие представители государственных органов, Всемирного банка, промышленных предприятий и других заинтересованных организаций.

Проект направлен на поддержку Казахстана в переходе к низкоуглеродному развитию и практической реализации задач по декарбонизации промышленности. Основное внимание будет уделено определению возможностей сокращения выбросов, внедрению современных технологий, выявлению существующих барьеров и созданию условий для привлечения климатического финансирования.

Одним из ключевых результатов проекта станет разработка Дорожной карты по декарбонизации промышленности Казахстана, которая позволит определить практические меры и перспективные направления модернизации промышленного сектора.

Реализация проекта будет осуществляться во взаимодействии с государственными органами, промышленными предприятиями, финансовыми организациями и другими заинтересованными сторонами.

Ожидается, что совместная работа будет способствовать внедрению низкоуглеродных решений, повышению инвестиционной готовности проектов и достижению долгосрочных климатических целей Казахстана.