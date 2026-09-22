Казахстан и Великобритания обсудили перспективы сотрудничества в сфере экологии и климата

Министр экологии и природных ресурсов Республики Казахстан А.С. Куантыров провёл встречу с Членом палаты Лордов Парламента, Торговым посланником Соединенного Королевства по Азербайджану и Центральной Азии Лордом Джоном Томасом Алдердайсом.

Стороны обсудили актуальные вопросы сотрудничества в сфере охраны окружающей среды, изменения климата и сохранения биологического разнообразия.

Особое внимание уделено адаптации к изменению климата, управлению водными ресурсами, устойчивости сельского хозяйства и снижению воздействия экстремальных погодных явлений. Казахстан выразил заинтересованность в обмене британским опытом в области климатической дипломатии, климатического финансирования и управления климатическими рисками.

Отдельно рассмотрены перспективы привлечения британских компаний и финансовых институтов к реализации проектов в сфере энергетического перехода, климатического финансирования и развития углеродного рынка. Казахстан также заинтересован в сотрудничестве по вопросам реализации статьи 6 Парижского соглашения и верификации углеродных единиц.

Стороны обсудили инициативу Казахстана «Зелёный щит Центральной Азии», направленную на восстановление деградированных земель, создание защитных лесных насаждений и снижение последствий опустынивания, засух и трансграничных пылевых бурь.

Перспективным направлением определено сотрудничество в сфере циркулярной экономики и обращения с отходами, включая внедрение современных технологий переработки и привлечение частных инвестиций.

В завершение встречи казахстанская сторона подчеркнула заинтересованность в дальнейшем расширении практического взаимодействия с британскими организациями, инвесторами и финансовыми институтами. Отмечен положительный опыт сотрудничества в сфере сохранения биоразнообразия, в частности в рамках проекта «Алтын Дала».

В завершение встречи стороны обсудили предстоящее заседание Казахстанско-британской комиссии, запланированные на октябрь текущего года в городе Астана.