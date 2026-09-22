Казахстан и Китай обсудили новые направления сотрудничества

В Урумчи прошла двусторонняя встреча Генерального директора РГП «Казгидромет» Алимбаевой Данары с руководителем Китайской метеорологической администрации Чэнь Чжэньлинь.

Стороны обсудили развитие сотрудничества в сфере современных технологий, раннего предупреждения и прогнозирования опасных погодных явлений.

Одной из ключевых тем стала система MAZU. Казгидромет заинтересован в её практическом применении в Казахстане, в том числе для краткосрочного прогнозирования, nowcasting и использования искусственного интеллекта.

Отдельное внимание уделили использованию спутниковых данных Fengyun и расширению доступа к современным инструментам мониторинга погодных процессов.

По итогам встречи стороны договорились продолжить работу по обозначенным направлениям и определили дальнейшие практические шаги.