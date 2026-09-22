Экология и энергетика: общий вектор

Сегодня Министр экологии и природных ресурсов Республики Казахстан А.С. Куантыров провёл рабочую встречу с председателем Ассоциации организаций нефтегазового и энергетического комплекса Казахстана KAZENERGY С.А. Брекешевым.

Основной темой встречи стали укрепление сотрудничества, экологическая ответственность энергетических компаний и поиск баланса между развитием отрасли и сохранением природных ресурсов.

Стороны обменялись мнениями по актуальным вопросам экологической повестки и подтвердили заинтересованность в дальнейшем развитии совместной работы.

Отдельное внимание было уделено предстоящему 26-му Всемирному энергетическому конгрессу WPC Energy, который пройдёт в Астане в 2028 году. Конгресс станет важной международной площадкой для обсуждения устойчивого развития, энергетического перехода и современных экологических решений.

Как отметил С.Брекешев, KAZENERGY продолжит развивать сотрудничество в сфере экологии и поддерживать инициативы, направленные на ответственное и устойчивое развитие энергетической отрасли Казахстана.

По итогам встречи, стороны договорились о продолжении работы и наметили проведение в ближайшее время совместного обсуждения проблемных вопросов на площадке МЭПР РК.