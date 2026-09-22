НДТ — шаг к снижению воздействия на окружающую среду

Наилучшие доступные техники (НДТ) — это современные технологии и методы управления, позволяющие предприятиям снижать негативное воздействие на окружающую среду при осуществлении хозяйственной деятельности.

Зачем предприятиям внедрять НДТ?

- снижать выбросы загрязняющих веществ в атмосферу;

- сокращать сбросы и образование отходов;

- повышать эффективность использования воды, энергии и сырья;

- внедрять современные экологические технологии;

- повышать экологическую эффективность производства.

Переход на принципы НДТ направлен на сочетание развития промышленности с сохранением благоприятного состояния окружающей среды.

Внедрение НДТ является одним из ключевых инструментов экологической модернизации промышленных предприятий.

На сегодняшний день по республике внедрять НДТ начали уже 36 промышленных предприятий.

Экологическая модернизация — ответственность бизнеса и вклад в чистое будущее региона.