НДТ — шаг к снижению воздействия на окружающую среду
Наилучшие доступные техники (НДТ) — это современные технологии и методы управления, позволяющие предприятиям снижать негативное воздействие на окружающую среду при осуществлении хозяйственной деятельности.
Зачем предприятиям внедрять НДТ?
- снижать выбросы загрязняющих веществ в атмосферу;
- сокращать сбросы и образование отходов;
- повышать эффективность использования воды, энергии и сырья;
- внедрять современные экологические технологии;
- повышать экологическую эффективность производства.
Переход на принципы НДТ направлен на сочетание развития промышленности с сохранением благоприятного состояния окружающей среды.
Внедрение НДТ является одним из ключевых инструментов экологической модернизации промышленных предприятий.
На сегодняшний день по республике внедрять НДТ начали уже 36 промышленных предприятий.
Экологическая модернизация — ответственность бизнеса и вклад в чистое будущее региона.