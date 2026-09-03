Представителей сферы кинологии наградили в честь дня казахской тазы и тобета

Сегодня в Министерстве экологии и природных ресурсов Республики Казахстан состоялось торжественное мероприятие, посвященное Дню казахской тазы и тобета.

В мероприятии приняли участие Министр экологии и природных ресурсов Алибек Куантыров представители Союза кинологов Казахстана, кинологи, собаководы, хендлеры и специалисты, вносящие вклад в сохранение и развитие национальных пород собак.

Алибек Куантыров поздравил участников с праздником и отметил важность работы по сохранению казахской тазы и тобета, развитию их породных и природных качеств, а также поддержке отечественной кинологии.

В рамках торжественной церемонии 20 человек, внесших вклад в сохранение и разведение национальных пород собак, а также развитие отечественной кинологии, были отмечены наградами. Им вручены почетные грамоты и благодарственные письма Министерства экологии и природных ресурсов Республики Казахстан.

Напомним, в этом году День казахской тазы и тобета отмечается в Казахстане впервые. Дата 3 сентября выбрана не случайно. Именно в этот день в 2024 году Международная кинологическая федерация (FCI) предварительно признала казахскую тазы и утвердила международный стандарт породы № 372. Казахстан официально закреплен в качестве страны происхождения породы.

В настоящее время в стране продолжается работа по сохранению национальных пород собак, формированию племенного фонда, сохранению природных и рабочих качеств казахской тазы и ее дальнейшему продвижению на международном уровне.

В завершение мероприятия участники сделали общее памятное фото.