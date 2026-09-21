21 сентября 2026 года в Сеуле Республика Казахстан и Глобальный институт зеленого роста (Global Green Growth Institute, GGGI) подписали Соглашение о статусе организации в Республике Казахстан (Host Country Agreement).

GGGI объединяет 55 государств-членов и реализует программы более чем в 57 странах. Казахстан является членом GGGI с 2022 года.

Подписанное Соглашение определяет правовой статус GGGI в Казахстане и создает условия для работы организации непосредственно в стране. Это позволит расширить поддержку государственных институтов Казахстана и перейти к более системной подготовке конкретных проектов и привлечению инвестиций.

Основная цель сотрудничества — привлечение экспертизы, технологий и инвестиций для поддержки зеленого перехода Казахстана и достижения практических экономических и экологических результатов.