В Казахстане прошла масштабная экологическая акция World Cleanup Day

19 сентября во всех регионах Казахстана прошла масштабная экологическая акция World Cleanup Day — Всемирный день чистоты. Мероприятие состоялось в рамках общенациональной экологической инициативы «Таза Қазақстан» и объединило жителей страны общей целью — сделать города, населенные пункты и природные территории чище.

В этом году к World Cleanup Day присоединились более 513 тысяч человек. В их числе — свыше 140 тысяч представителей государственных органов и 82 тысячи волонтеров. Активное участие также приняли школьники и студенты, молодежные организации, предприятия, общественные объединения и жители регионов.

По всей стране участники очищали от мусора парки и общественные пространства, лесные зоны, берега рек и водоемов, окраины городов и сел. В результате было приведено в порядок около 6 тысяч гектаров территорий и собрано свыше 12 тысяч тонн отходов.

Наряду с уборкой в регионах проводились работы по благоустройству и озеленению. Совместными усилиями участников высажено более 38 тысяч деревьев и кустарников.

Казахстан ежегодно поддерживает World Cleanup Day, и с каждым годом эта инициатива объединяет все больше людей. Такие мероприятия важны не только количеством собранных отходов или очищенных территорий. Их главная задача — формировать привычку бережно относиться к окружающей среде и поддерживать чистоту каждый день.

World Cleanup Day является частью системной работы, проводимой в рамках «Таза Қазақстан». Инициатива направлена на благоустройство населенных пунктов, улучшение санитарного состояния территорий и повышение экологической культуры населения.

Министерство экологии и природных ресурсов Республики Казахстан благодарит всех жителей, волонтеров, представителей общественных организаций, предприятий и государственных органов, принявших участие в World Cleanup Day.

Вклад каждого участника — это конкретный результат и еще один шаг к тому, чтобы чистота и бережное отношение к природе стали нормой повседневной жизни.