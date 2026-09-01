ЭКОФАКТ | Чем полезны зелёные насаждения в городе?
Деревья и кустарники в городе – не просто элемент благоустройства, а важная часть городской экологической инфраструктуры и естественный регулятор окружающей среды.
Зелёные насаждения способствуют:
улучшению качества воздуха и задержанию части пыли и твёрдых частиц;
снижению чрезмерного нагрева городской территории;
формированию более благоприятного микроклимата;
снижению воздействия шума от транспорта и других городских источников;
сохранению мест обитания птиц, насекомых и других живых организмов.
Особенно важна роль зелёных насаждений в жаркий и сухой период. Кроны деревьев защищают поверхности от прямого солнечного воздействия, а испарение воды через листья способствует естественному охлаждению окружающей среды.
Таким образом, озеленение города – это не только вопрос его эстетического облика, но и важное направление формирования комфортной и экологически устойчивой городской среды.
Сохранение и увеличение зелёных насаждений – основа комфортного города.