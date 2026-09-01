ЭКОФАКТ | Чем полезны зелёные насаждения в городе?

Деревья и кустарники в городе – не просто элемент благоустройства, а важная часть городской экологической инфраструктуры и естественный регулятор окружающей среды.

Зелёные насаждения способствуют:

улучшению качества воздуха и задержанию части пыли и твёрдых частиц;

снижению чрезмерного нагрева городской территории;

формированию более благоприятного микроклимата;

снижению воздействия шума от транспорта и других городских источников;

сохранению мест обитания птиц, насекомых и других живых организмов.

Особенно важна роль зелёных насаждений в жаркий и сухой период. Кроны деревьев защищают поверхности от прямого солнечного воздействия, а испарение воды через листья способствует естественному охлаждению окружающей среды.

Таким образом, озеленение города – это не только вопрос его эстетического облика, но и важное направление формирования комфортной и экологически устойчивой городской среды.

Сохранение и увеличение зелёных насаждений – основа комфортного города.