22 апреля – Международный день озеленения планеты

Принятие Генеральной Ассамблеей ООН инициированной Казахстаном резолюции о провозглашении 22 апреля Международным днем озеленения планеты является важным признанием проводимой нашей страной экологической политики.

Инициатива была выдвинута Главой государства Касым-Жомартом Токаевым в сентябре 2025 года. Предложение Казахстана поддержали 32 государства из различных регионов мира.

В Казахстане работа по озеленению проводится на системной основе. Основные направления – восстановление лесов, увеличение лесных площадей, борьба с опустыниванием, снижение последствий изменения климата и озеленение населенных пунктов.

В 2021–2025 годах на территории государственного лесного фонда высажено и посеяно более 1,6 млрд сеянцев на площади свыше 1 млн гектаров. В 2026 году планируется высадить более 210 млн сеянцев. Выполнение поручения Главы государства по посадке 2 млрд деревьев планируется завершить до конца 2027 года.

Продолжается работа по озеленению городов и населенных пунктов. В 2021–2025 годах вместо запланированных 15 млн фактически высажено порядка 18,4 млн деревьев. В дальнейшем особое внимание будет уделено озеленению районных центров и сельских населенных пунктов, а также созданию зеленых зон вокруг городов.

Масштабная работа проводится и на осушенном дне Аральского моря. В 2021–2025 годах лесомелиоративными мероприятиями охвачено более 1,1 млн гектаров. Эта работа будет продолжена. Также предусмотрены развитие инфраструктуры для выращивания посадочного материала и научное сопровождение проводимых мероприятий.

В рамках общенациональной инициативы «Таза Қазақстан» за последние два года в стране проведено порядка 1,5 тыс. экологических мероприятий и высажено около 5,5 млн деревьев. Ежегодно в экологических акциях принимают участие миллионы граждан и волонтеров.

Сегодня важно не только увеличивать объемы посадок, но и уделять внимание их качеству. В этой связи ведется работа по развитию лесных питомников, обеспечению регионов адаптированным к местным условиям посадочным материалом, контролю за приживаемостью высаженных деревьев и расширению зеленых зон вокруг населенных пунктов.

Одним из перспективных направлений является региональная инициатива стран Центральной Азии «Зеленый щит Центральной Азии». В ее рамках предусматривается создание защитных лесных насаждений и зеленых поясов. В Казахстане рассматривается возможность создания лесных насаждений на площади более 1 млн гектаров. Также планируется реализация лесоклиматических проектов с привлечением международного климатического финансирования.

Особое внимание вопросам охраны и воспроизводства лесов уделено в Концепции сохранения и устойчивого использования биоразнообразия в Республике Казахстан на 2026–2035 годы.

В соответствии с Концепцией планируется увеличить площадь покрытых лесом территорий с 14,03 млн гектаров в 2026 году до 14,7 млн гектаров к 2035 году. Также продолжится работа по воспроизводству лесов, определению новых лесопригодных площадей, лесовосстановлению и озеленению.

Все эти меры направлены на увеличение зеленого фонда страны и сохранение природных экосистем. Работа в данном направлении будет продолжена на системной основе.

Учреждение Международного дня озеленения планеты позволит объединить усилия стран в решении общих экологических задач. Государства, международные организации, научное сообщество, бизнес, волонтеры и граждане смогут объединить усилия в вопросах восстановления земель, увеличения лесных площадей и озеленения населенных пунктов.

Казахстан как государство, выступившее с данной инициативой, продолжит работу по озеленению и восстановлению лесов внутри страны, а также дальнейшее развитие международного сотрудничества в этой сфере.