Участие в работе Межгосударственного экологического совета государств – участников СНГ

Министерство экологии и природных ресурсов Республики Казахстан приняло участие в работе Межгосударственного экологического совета стран-членов СНГ (МЭС СНГ) в онлайн-формате.

В 2026 году председательство в МЭС СНГ осуществляется Республикой Казахстан. МЭС СНГ является отраслевым органом сотрудничества стран СНГ в сфере охраны окружающей среды и рационального природопользования. В состав Совета входят руководители природоохранных органов указанных государств.

Заседания МЭС СНГ проводятся ежегодно и являются площадкой для обсуждения приоритетных направлений экологической политики, а также определения дальнейших направлений сотрудничества.

Сегодня в рамках работы МЭС СНГ под председательством казахстанской стороны были рассмотрены вопросы по основным направлениям экологического сотрудничества стран СНГ, в том числе по вопросам обращения с отходами, цифровизации экологической сферы, формирования экологической культуры, изменения климата, развития «зеленой» экономики и экономики замкнутого цикла, а также безопасного обращения с непригодными пестицидами.