В Кульсары передали 9 единиц спецтехники для обращения с отходами

В г. Кульсары Атырауской области ТОО «Жылыой тазалык» передали девять единиц специализированной техники. Обновление автопарка предусмотрено проектом расширения и модернизации предприятия, профинансированным АО «Жасыл даму» совместно с АО «Фонд развития промышленности».

Общая стоимость проекта составляет 363,5 млн тенге. Из них 327,2 млн тенге привлечены в виде заемного финансирования, еще 36,4 млн тенге составляют собственные средства предприятия.

Новая техника будет использоваться для работы с твердыми бытовыми отходами на территории Кульсары. Ее приобретение позволит расширить возможности предприятия по обслуживанию города и поддержанию его санитарного состояния.

Помимо обновления автопарка, проект направлен на развитие деятельности по сортировке отходов и переработке вторичного сырья. После модернизации планируется создать 18 дополнительных рабочих мест, увеличив штат предприятия со 127 до 145 человек.

Поддержка таких проектов позволяет обновлять инфраструктуру обращения с отходами в регионах и укреплять техническую базу предприятий, от работы которых зависит чистота населенных пунктов.