В Министерстве экологии и природных ресурсов Республики Казахстан сегодня состоялась встреча с представителями японской деловой среды, в ходе которой были обсуждены перспективы дальнейшего развития сотрудничества в области низкоуглеродного развития и реализации проектов в рамках механизма совместного кредитования (JCM).

В ходе встречи стороны обменялись информацией о текущем статусе реализуемых инициатив и обсудили дальнейшие шаги по продвижению проектов, направленных на сокращение выбросов парниковых газов, развитие возобновляемых источников энергии и внедрение современных низкоуглеродных технологий.

Особое внимание было уделено расширению применения механизма JCM для реализации проектов, соответствующих национальным приоритетам Казахстана в сфере декарбонизации, экологической модернизации и перехода к низкоуглеродной экономике.

Отмечена важная роль технологического сотрудничества с Японией, являющейся стратегическим партнером Казахстана, в продвижении современных решений и привлечении инвестиций в проекты по сокращению выбросов.

Стороны выразили готовность продолжить конструктивный диалог и совместную работу по дальнейшему развитию проектов в рамках JCM.