Департаментом экологии по Атырауской области проведены проверка деятельности ТОО «Потенциал Ойл» на соответствие квалификационным и разрешительным требованиям экологического законодательства, а также профилактический контроль с посещением объекта.

По результатам контрольных мероприятий выявлен ряд нарушений. В частности, установлены факты ненадлежащего осуществления производственного экологического контроля, нарушения требований при проведении мониторинга сточных вод, а также непредставления, несвоевременного и некорректного представления обязательной экологической отчетности.

Кроме того, выявлены факты выбросов загрязняющих веществ и проведения отдельных видов работ без соответствующих экологических разрешений, превышения установленных нормативов допустимых выбросов, нарушения требований при обращении с отходами производства и потребления.

Также установлено накопление загрязненного грунта и донного шлама при отсутствии необходимых экологических разрешений и утвержденных лимитов, а программа управления отходами не соответствовала фактически образующимся отходам предприятия.

По итогам проверки составлено 37 протоколов об административных правонарушениях и вынесено 7 постановлений о наложении административных взысканий на общую сумму 1 433 815 923 тенге.

ТОО «Потенциал Ойл» обжаловало принятые меры в судебном порядке. Суды первой и апелляционной инстанций оставили жалобы предприятия без удовлетворения.

В настоящее время административные штрафы на общую сумму свыше 1,4 млрд тенге взысканы в доход государства в полном объеме.