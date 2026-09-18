Казахстан рассматривает возможности ИИ и цифровых технологий для климатической адаптации

Вице-министр экологии и природных ресурсов РК Нурлан Курмалаев выступил с приветственным словом перед участниками Экспертного диалога «Потенциал цифровых технологий и ИИ для адаптации к изменению климата».

С приветственным словом также выступила Посол Великобритании в Республике Казахстан Салли Эксворти.

Мероприятие организовано Научно-образовательным центром «Зеленая Академия» совместно с Министерством экологии и природных ресурсов Республики Казахстан при поддержке Посольства Великобритании в Республике Казахстан, Университета Центральной Азии и Фонда «Караван знаний». Экспертный диалог состоялся в преддверии 31-й Конференции Сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP31), которая пройдет в Анталье (Турция).

Цель Экспертного диалога – обсудить потенциал применения искусственного интеллекта и цифровых технологий для декарбонизации производства, повышения качества климатических данных и интеграции Казахстана в глобальный углеродный рынок.

В рамках мероприятия участники заслушали выступления известных представителей научного сообщества, отечественных и зарубежных экспертов, а также представителей государственных органов, неправительственных организаций и студенческой молодежи.

По итогам дискуссий участники выработали рекомендации по совершенствованию цифрового мониторинга выбросов парниковых газов, а также созданию Цифрового климатического хаба на платформе Astana Hub для реализации проектов в рамках статьи 6 Парижского соглашения.

В Экспертном диалоге в гибридном формате приняли участие более 80 человек.