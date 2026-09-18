В Астане пройдет монопородная выставка «Казахский тазы»
19 сентября в Астане состоятся монопородная выставка и племенной смотр казахского тазы — национальной породы и важной части историко-культурного наследия Казахстана.
Выставка пройдет в рамках международной выставки собак и станет площадкой для представления казахского тазы зарубежным экспертам, кинологам, заводчикам и широкой аудитории.
В ходе мероприятия состоится специализированная экспертная оценка. Специалисты оценят соответствие собак стандарту породы и их племенные качества, а также определят лучших представителей казахского тазы.
📅 19 сентября 2026 года
⏰ Регистрация участников — 09:00
⏰ Начало — 10:00
📍 Prestige Horse Club, г. Астана, трасса Астана – Караганда, 82/1
Организатор — Союз кинологов Казахстана.
📞 Аккредитация СМИ и вопросы участия:
Болысбай Іңкәр Мақсатқызы
+7 775 284 91 71