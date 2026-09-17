Казахстан присоединится к World Cleanup Day

19 сентября во всех регионах Казахстана пройдут масштабные экологические мероприятия, приуроченные к World Cleanup Day — Всемирному дню чистоты.

В рамках общенациональной экологической инициативы «Таза Қазақстан» жители страны, волонтеры, молодежь, представители государственных органов, общественных организаций и предприятий объединятся, чтобы вместе сделать наши города и природные территории чище.

В этот день по всей республике пройдут мероприятия по очистке общественных и природных территорий, берегов водоемов, парков и других участков от мусора.

World Cleanup Day — это не просто уборка. Это возможность личным участием показать ответственное отношение к окружающей среде и внести свой вклад в сохранение чистоты родного края.

Министерство экологии и природных ресурсов Республики Казахстан приглашает всех желающих присоединиться к World Cleanup Day!

Присоединяйтесь 19 сентября!

Начнем с простого — сделаем чище место, где мы живем.

Чистый Казахстан начинается с каждого из нас!