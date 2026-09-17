В Казахстане ликвидировано 83% выявленных в 2026 году несанкционированных свалок

Министерство экологии и природных ресурсов Республики Казахстан продолжает системную работу по выявлению и ликвидации несанкционированных свалок во всех регионах страны.

По состоянию на сентябрь 2026 года посредством космического мониторинга выявлено 2637 мест несанкционированного размещения отходов, из которых 2213 ликвидированы. Общий показатель ликвидации по стране составляет 83%.

На сегодняшний день полностью ликвидированы выявленные свалки в Шымкенте, Восточно-Казахстанской, Северо-Казахстанской и Кызылординской областях, а также области Ұлытау. Высокие показатели достигнуты в Павлодарской области — 99%, Алматинской — 97%, областях Абай и Туркестанской — по 95%.

Вместе с тем в отдельных регионах темпы ликвидации остаются недостаточными. В Мангистауской области ликвидировано 22% выявленных свалок, Атырауской — 60%, области Жетісу — 68%, Жамбылской — 75%. Работа по оставшимся участкам продолжается.

С 2018 года Министерство совместно с АО «НК «Қазақстан Ғарыш Сапары» осуществляет космический мониторинг несанкционированных мест размещения отходов производства и потребления. Выявленные посредством космических снимков участки направляются местным исполнительным органам для принятия мер по их ликвидации. Территориальными департаментами экологии проводится контроль за ходом этой работы.

Наряду с космическим мониторингом усилена работа непосредственно на местах. Во всех регионах функционируют оперативные штабы с участием территориальных департаментов экологии, местных исполнительных органов и департаментов полиции. Мобильными группами проводятся совместные рейды по выявлению фактов несанкционированного размещения отходов и установлению лиц, допускающих такие нарушения. С начала текущего года проведено более 300 рейдовых мероприятий.

За последние годы количество выявляемых несанкционированных свалок существенно сократилось. Если в 2018 году было выявлено 8680 свалок, то в 2025 году — 3828, из которых ликвидировано 3629, или 97%. В текущем году выявлено 2637 свалок. Таким образом, по сравнению с 2018 годом их количество сократилось более чем в три раза.

Одновременно принимаются меры административного воздействия. В 2026 году за нарушение экологических требований в сфере обращения с отходами к административной ответственности привлечены 239 должностных лиц на общую сумму порядка 24 млн тенге.

Кроме того, законодательством усилена административная ответственность за образование стихийных свалок в неустановленных местах. Соответствующими поправками предусмотрено увеличение штрафа со 100 до 200 МРП с конфискацией транспортного средства и иных предметов, использованных в качестве орудия правонарушения.

В целях обеспечения открытости проводимой работы и информирования населения территориальными департаментами экологии во всех регионах страны также проведены пресс-туры с участием представителей средств массовой информации. Журналистам на местах продемонстрированы результаты ликвидации несанкционированных свалок, а также участки, где соответствующая работа продолжается.

Комплексная работа по выявлению, ликвидации и предупреждению образования несанкционированных свалок продолжается и находится на постоянном контроле Министерства экологии и природных ресурсов Республики Казахстан.