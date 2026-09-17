Встреча с Постоянным представителем ПРООН в Казахстане

Сегодня состоялась встреча Министра экологии и природных ресурсов Республики Казахстан А. С. Куантырова с Постоянным представителем Программы развития ООН (ПРООН) в Казахстане Катаржиной Вавьерниа.

В начале встречи Министр поблагодарил всю команду ПРООН и лично К.Вавьерниа за активное участие и значимый вклад в организации Регионального экологического саммита, отметив, что для Министерства ПРООН является одним из ключевых и наиболее активных партнёров в реализации экологических проектов в Казахстане.

В ходе встречи стороны обсудили долгосрочные проекты, которые перешли в практическую плоскость и реализуются в настоящее время, — от сохранения биоразнообразия и экосистем до климатической политики, а также экологические вопросы Каспийского моря.

В своей речи К. Вавьерниа подчеркнула, что Министерство экологии и природных ресурсов — крупнейший и самый содержательный партнер ПРООН в Казахстане, отметив, что открытие Центра Целей устойчивого развития (ЦУР) ООН в Алматы даст Казахстану возможность стать региональным лидером. Подробнее остановилась на формировании крупного портфеля проектов по Каспийскому морю, включая программы по сохранению каспийского тюленя и исследованиям уровня моря. Отметила необходимость учета экологического аспекта при развитии Транскаспийского мультимодального транспортного маршрута (Срединный коридор), пригласив Министра на встречу «Друзей Каспийского моря» которая состоится в г. Актау 29 сентября.

Также она рассказала о презентации цифрового инструмента (ГИС-систему) для акиматов, который интегрирует экологические показатели с социально-экономическими. Система позволит руководителям регионов оценивать экологические и финансовые последствия инвестиционных решений, а пилотный проект запускается в Мангистауской области.

А. Куантыров отметил, что Министерство высоко ценит как экспертную, так и консультативную поддержку ПРООН, внедрение современных подходов, привлечение международной экспертизы, укрепление национального потенциала, проведение научных исследований, экологический мониторинг и реализацию практических природоохранных мер.

Отдельной темой обсуждения стали проекты по сохранению биологического разнообразия. Для Казахстана это имеет большое практическое значение, в том числе в контексте сохранения снежного барса, восстановления популяции туранского тигра и защиты других редких видов и экосистем.

Взаимодействие по климатической повестке также получило отражение в ходе встречи. Так, стороны подробнее остановились на последовательном совершенствовании национальной климатической политики и выполнении Казахстаном международных обязательств.

Постоянный представитель ПРООН в Казахстане подтвердила готовность ПРООН оказать экспертную и консультационную помощь при подготовке к Климатической конференции COP 31, а также продолжение работы по текущим проектам в сфере биоразнообразия и замкнутой экономики.

В завершение встречи Министр подчеркнул открытость к предложениям ПРООН и дальнейшему сотрудничеству, акцентировав внимание не на количестве проектов, а прежде всего на их практическом результате и долгосрочном эффекте для страны.