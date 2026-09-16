Заявление о качестве атмосферного воздуха в г.Атырау

В течение первой и второй декады сентября на некоторых постах мониторинга атмосферного воздуха в г.Атырау фиксируется информация о концентрации загрязняющих веществ.

Последние несколько лет Атырау в числе «лидеров» по уровню загрязнения воздуха. Для города особенно актуален сероводород. При неблагоприятных метеорологических условиях и наличии источников выбросов фиксируются случаи значительного превышения установленной предельно допустимого концентрата (ПДК).

Высокий уровень загрязнения воздуха сероводородом (H₂S) в г. Атырау обусловлен совокупностью факторов. Основные источники: АНПЗ, канализационные объекты КГП «Атырау облысы Су Арнасы», испарительная площадка «Квадрат», отопительные котлы и ТЭЦ. Дополнительное влияние оказывают неблагоприятные метеоусловия – слабый ветер, ночное время и низкая скорость рассеивания загрязняющих веществ.

В целях снижения загрязнения атмосферного воздуха центральными и местными уполномоченными государственными органами реализуется ряд мероприятий по улучшению экологической ситуации в Атырауской области, в частности, сокращение выбросов в атмосферу, модернизация инфраструктуры, усиление экологического контроля.

В случаях выявления нарушений действующего законодательства, Департаментом экологии по Атырауской области инициируются внеплановые проверки.

Ранее, 8 сентября т.г. Министерство экологии сообщало о начале внеплановой проверки Департаментом экологии по Атырауской области касательно качества атмосферного воздуха в г.Атырау.

В рамках требований Экологического Кодекса, на ряде предприятий крупных природопользователей установлены автоматизированные системы мониторинга (АСМ), и данные передаются в Национальный банк данных о состоянии окружающей среды и природных ресурсов Республики Казахстан.

Внедрение наилучших доступных техник, автоматизированной системы мониторинга на предприятиях, соблюдение требований действующего законодательства позволит снизить уровень загрязнения атмосферного воздуха.

Министерство экологии и природных ресурсов, как уполномоченный орган в сфере защиты охраны окружающей среды, напоминает о неукоснительном соблюдении требований экологического законодательства Республики Казахстан.