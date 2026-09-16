Дикая природа, которую сохраняют уже целый век

В Аксу-Жабаглы природа живет по своим законам. Снежный барс выбирает высокогорья, архары и горные козлы свободно передвигаются среди скал, а бурый медведь обитает в горных и лесных участках

У каждого вида — своя среда обитания и свой ритм жизни. Объединяет их одно — эта природная территория находится под охраной уже целое столетие

С момента создания Аксу-Жабаглинского заповедника в 1926 году одной из его главных задач стало сохранение диких животных и их естественной среды обитания. С тех пор прошло 100 лет

За век изменилось многое. Но здесь, среди гор, дикая природа продолжает жить в своем естественном ритме

100 лет. Один дом. Непрерывная жизнь дикой природы

Аксу - Жабаглы -- путь длиною 100 лет. 1926 → 2026