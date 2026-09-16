АО «Жасыл даму» направило более 2,9 млрд тенге для резервата «Ертіс орманы»

При поддержке Министерства экологии и природных ресурсов РК АО «Жасыл даму» за счет средств утилизационного платежа направило более 2,9 млрд тенге на приобретение современной специализированной техники для государственного лесного природного резервата «Ертіс орманы» в Павлодарской области.

Обновление материально-технической базы резервата направлено на повышение готовности к пожароопасному сезону, сокращение времени реагирования на возгорания и повышение эффективности защиты лесного фонда.

В рамках проекта лесной природный резерват получил 34 пожарные автоцистерны, 7 тракторов и 34 автомобиля повышенной проходимости. Всего приобретено 75 единиц специализированной техники, необходимой для оперативного реагирования на возгорания и выполнения противопожарных мероприятий.

Напомним, с 2024 года по настоящее время АО «Жасыл даму» направило свыше 33,1 млрд тенге средств утилизационного платежа на приобретение современной специализированной техники для государственных национальных природных парков, лесных природных резерватов, заповедников и лесохозяйственных учреждений страны.

За этот период для природоохранных организаций приобретено 1 006 единиц специализированной техники, предназначенной для предупреждения и оперативного тушения лесных и степных пожаров. В их числе пожарные автоцистерны, автомобили повышенной проходимости, тракторы и другая техника, необходимая для защиты лесного фонда и особо охраняемых природных территорий.

Реализация таких проектов способствует укреплению материально-технической базы природоохранных учреждений, повышению их готовности к пожароопасному сезону и сохранению лесных экосистем Казахстана.