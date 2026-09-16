Миф или правда ?
ОДНА БАТАРЕЙКА СПОСОБНА ЗАГРЯЗНИТЬ БОЛЬШУЮ ТЕРРИТОРИЮ.
Утверждение о том, что одна батарейка способна загрязнить большую территорию, — правда, но с уточнением.
При неправильной утилизации батарейки могут выделять в окружающую среду вредные вещества и тяжёлые металлы. Попадая в почву и воду, они способны негативно воздействовать на экосистемы и накапливаться в окружающей среде.
ОДНА БАТАРЕЙКА ЗАГРЯЗНЯЕТ 400 Л ВОДЫ
Этого объёма достаточно, чтобы наполнить ванну или обеспечить водой одного человека на несколько месяцев.
ОДНА БАТАРЕЙКА ЗАГРЯЗНЯЕТ 20 М² ПОЧВЫ
Это территория, на которой ничего не будет расти: ни растения, ни деревья.
ПОЧЕМУ ЭТО ОПАСНО?
Батарейки содержат тяжёлые металлы: свинец, кадмий, ртуть, никель и другие вредные вещества. Попадая в окружающую среду, они накапливаются в воде и почве, отравляют живые организмы и могут попадать в наш организм с водой и пищей.
Поэтому даже одна выброшенная батарейка имеет значение. Особенно если учесть, сколько батареек ежедневно оказывается среди обычных бытовых отходов.
Не выбрасывайте использованные батарейки в обычный мусор. Сдавайте их в специальные пункты сбора для последующей безопасной переработки или утилизации.
Забота об окружающей среде начинается с простых действий.