Миф или правда ?

ОДНА БАТАРЕЙКА СПОСОБНА ЗАГРЯЗНИТЬ БОЛЬШУЮ ТЕРРИТОРИЮ.

Утверждение о том, что одна батарейка способна загрязнить большую территорию, — правда, но с уточнением.

При неправильной утилизации батарейки могут выделять в окружающую среду вредные вещества и тяжёлые металлы. Попадая в почву и воду, они способны негативно воздействовать на экосистемы и накапливаться в окружающей среде.

ОДНА БАТАРЕЙКА ЗАГРЯЗНЯЕТ 400 Л ВОДЫ

Этого объёма достаточно, чтобы наполнить ванну или обеспечить водой одного человека на несколько месяцев.

ОДНА БАТАРЕЙКА ЗАГРЯЗНЯЕТ 20 М² ПОЧВЫ

Это территория, на которой ничего не будет расти: ни растения, ни деревья.

ПОЧЕМУ ЭТО ОПАСНО?

Батарейки содержат тяжёлые металлы: свинец, кадмий, ртуть, никель и другие вредные вещества. Попадая в окружающую среду, они накапливаются в воде и почве, отравляют живые организмы и могут попадать в наш организм с водой и пищей.

Поэтому даже одна выброшенная батарейка имеет значение. Особенно если учесть, сколько батареек ежедневно оказывается среди обычных бытовых отходов.

Не выбрасывайте использованные батарейки в обычный мусор. Сдавайте их в специальные пункты сбора для последующей безопасной переработки или утилизации.

Забота об окружающей среде начинается с простых действий.