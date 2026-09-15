14 сентября 2026 года, Сеул, Республика Корея. В рамках Корейско-Центральноазиатского министерского форума по вопросам лесов и климатических действий представители Министерства экологии и природных ресурсов Республики Казахстан приняли участие в первой встрече Рабочей группы по разработке регионального проекта Зеленого климатического фонда (Green Climate Fund, GCF) для стран Центральной Азии. Встреча организована Организацией азиатского лесного сотрудничества (AFoCO).

Инициатива по разработке регионального проекта была запущена AFoCO после получения в марте 2026 года статуса региональной организации прямого доступа к Зеленому климатическому фонду. Проект ориентирован на восстановление лесов и ландшафтов, повышение устойчивости к изменению климата и обеспечение устойчивых источников средств к существованию. В августе текущего года AFoCO провела предварительные консультации с Казахстаном, Кыргызстаном и Таджикистаном по возможным направлениям участия стран в проекте.

В ходе заседания были представлены первоначальная концепция и подходы к формированию регионального проекта. Представители стран Центральной Азии обсудили национальные приоритеты, возможные мероприятия, институциональные механизмы, технический вклад и перспективы софинансирования. Отдельное внимание было уделено дальнейшему графику подготовки проекта и формированию согласованной региональной заявки для последующего представления в Зеленый климатический фонд.

Казахстанская сторона отметила заинтересованность в использовании механизмов климатического финансирования для восстановления деградированных лесных экосистем, лесоразведения, повышения устойчивости лесов к изменению климата и реализации лесных углеродных проектов.

Участие Казахстана в разработке регионального проекта GCF позволит расширить возможности привлечения международного климатического финансирования, внедрения современных технологий в лесном хозяйстве, а также усилить региональное сотрудничество стран Центральной Азии в сфере восстановления экосистем и адаптации к изменению климата.