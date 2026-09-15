Сегодня в Комитете по аграрным вопросам, экологии и природным ресурсам Курултая Республики Казахстан по инициативе руководства Министерства экологии и природных ресурсов состоялась ознакомительная встреча с членами Комитета.

В ходе встречи Министр отметил, что со стороны Министерства будут приложены все усилия для построения качественно нового, открытого диалога, и выразил надежду на системное взаимодействие с депутатским корпусом.

А. Куантыров ознакомил участников с законотворческой деятельностью Министерства, подробнее остановился на исполнении поручений Главы государства, в частности на реализации экологической инициативы «Таза Қазақстан», цифровизации и автоматизации, работе по выполнению международных обязательств Казахстана по сокращению выбросов парниковых газов, достижению углеродной нейтральности, развитию национальной системы торговли выбросами, управлению отходами, проводимой работе по восстановлению лесных массивов, реализации лесных углеродных проектов, развитию экологического туризма и инфраструктуры национальных парков, лесных питомников, охране лесов от пожаров и незаконных рубок, а также сохранению уникальных природных комплексов, восстановлению численности редких видов животных, рациональному использованию биологических ресурсов и др.

В ходе встречи состоялся оживлённый диалог между членами Комитета и представителями Министерства. Депутаты подняли на встрече ряд животрепещущих вопросов, касающихся регулирования численности сайги, реализации её дериватов, ликвидации отходов сельского хозяйства, загрязнения атмосферного воздуха в крупных мегаполисах, повышения эффективности мониторинга окружающей среды путём модернизации Казгидромета, повышения роли Научно-исследовательского института Каспийского моря, усиления государственного экологического контроля за деятельностью природопользователей.

Министр, вице-министры и директора отраслевых департаментов ответили на все интересующие вопросы принимающей стороны.

В завершение встречи члены Комитета в целях непосредственного ознакомления с работой отрасли, в том числе с механизмами поддержки переработки отходов за счёт утилизационного платежа АО «Жасыл даму», были приглашены посетить профильные предприятия Карагандинской области. Данное мероприятие стало бы практической основой для совместной законотворческой работы и подготовки предложений по совершенствованию законодательства в сфере управления отходами.