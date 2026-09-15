Природа, которой 100 лет

Сто лет назад в этих горах цвели тюльпаны. Они цветут здесь и сегодня.

Когда в 1926 году был создан Аксу-Жабаглинский заповедник, одной из его главных задач стало сохранение растительного мира в естественном состоянии. С тех пор прошел целый век.

За это время сменилось не одно поколение людей. А в горах по-прежнему наступает весна, распускаются тюльпаны, и редкие растения продолжают жить там, где росли десятилетиями.

В этом и заключается особая ценность Аксу-Жабаглы: не в том, чтобы однажды восстановить утраченное, а в том, чтобы не дать ему исчезнуть.

Аксу - Жабаглы - путь длиною 100 лет. 1926 → 2026

Один век. Тысячи весен. Одна природа