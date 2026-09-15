14 сентября 2026 года, г. Сеул, Республика Корея. В рамках участия в Министерском форуме по вопросам лесного хозяйства вице-министр экологии и природных ресурсов Республики Казахстан Н.К. Шарбиев провел двустороннюю встречу с исполнительным директором Организации азиатского сотрудничества в лесном секторе (AFoCO) Пак Чонхо.

В ходе встречи стороны обсудили перспективы дальнейшего сотрудничества в области устойчивого управления лесами, лесовосстановления, развития лесных углеродных проектов, привлечения инвестиций и внедрения современных подходов в лесном хозяйстве.

Особое внимание было уделено практической реализации углеродных проектов в Казахстане. По итогам встречи состоялся обмен папками Меморандума о взаимопонимании между Министерством экологии и природных ресурсов Республики Казахстан и AFoCO о сотрудничестве в области устойчивого лесного хозяйства и углеродных проектов. 2 AFOCO Каз.docx

Меморандум формирует основу для дальнейшей проработки совместных инициатив. В частности, документ предусматривает содействие разработке и реализации углеродного проекта в Казахстане с участием заинтересованных организаций, включая более 100 тыс. гектаров лесозащитных полос и агролесомелиоративных территорий, а также совместный поиск потенциальных источников финансирования. 2 AFOCO Каз.docx

Достигнутые договоренности позволят перейти к предметной проработке потенциальных проектов, определить механизмы их реализации и привлечения финансирования. При этом конкретные юридически обязательные договоренности по отдельным проектам в дальнейшем могут оформляться самостоятельными соглашениями сторон. 2 AFOCO Каз.docx

Отдельно стороны обсудили возможности сопряжения будущих проектов с продвигаемой Казахстаном региональной инициативой «Зеленый щит Центральной Азии», направленной на расширение международного сотрудничества в сфере восстановления лесных экосистем, увеличения зеленых территорий и реализации лесных углеродных проектов.

Вице-министр отметил заинтересованность Казахстана в привлечении международного опыта, технологий и инвестиций для развития лесного хозяйства и подчеркнул, что сотрудничество с AFoCO должно быть ориентировано на реализацию конкретных практических проектов на территории страны.

По итогам встречи стороны подтвердили готовность продолжить совместную работу и определить перспективные проекты для последующей реализации в Казахстане.