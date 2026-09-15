В рамках участия в министерском лесном форуме в Сеуле состоялась двусторонняя встреча вице-министра экологии и природных ресурсов Республики Казахстан Н.К. Шарбиева с министром Корейской лесной службы Пак Ын Сиком (Park Eunsik).

В ходе встречи стороны обсудили перспективные направления сотрудничества между Казахстаном и Республикой Корея в сфере лесного хозяйства. Особое внимание было уделено вопросам лесовосстановления и лесоразведения, внедрения современных технологий управления лесными ресурсами, развития лесных питомников, а также реализации лесных углеродных проектов.

Отдельно рассмотрены перспективы взаимодействия в рамках статьи 6 Парижского соглашения, предусматривающей применение международных кооперативных подходов при реализации климатических проектов.

По итогам встречи состоялся обмен папками с Меморандумом о взаимопонимании между Корейской лесной службой Республики Корея, Азиатской организацией лесного сотрудничества (AFoCO) и Министерством экологии и природных ресурсов Республики Казахстан о сотрудничестве в области лесного хозяйства, лесного углерода и кооперативных подходов в соответствии со статьей 6 Парижского соглашения.

Меморандум создает основу для расширения практического сотрудничества трех сторон в сфере лесного хозяйства и климата. Документ предусматривает развитие взаимодействия в области устойчивого управления лесами, лесовосстановления и лесоразведения, увеличения поглощения углерода лесными экосистемами, а также подготовки и реализации совместных лесных углеродных проектов.

Особое значение для Казахстана имеет возможность реализации совместных проектов с применением механизмов статьи 6 Парижского соглашения. Это позволит прорабатывать привлечение международного климатического финансирования и инвестиций в проекты по созданию и восстановлению лесов, внедрять современные технологии и международный опыт в лесном хозяйстве.

Кроме того, достигнутые договоренности имеют важное значение в контексте продвижения региональной инициативы «Зелёный щит Центральной Азии», направленной на расширение лесных и защитных зеленых насаждений, борьбу с опустыниванием и деградацией земель, а также усиление климатической устойчивости региона. В рамках данной инициативы предусматривается в том числе развитие и реализация лесных углеродных проектов, что создает дополнительные возможности для привлечения международных партнеров, технологий и климатического финансирования.

Меморандум также создает условия для обмена опытом между специалистами Казахстана и Республики Корея, развития научно-технического сотрудничества и повышения потенциала отечественных специалистов в сфере лесного хозяйства и лесных углеродных проектов.

Стороны подтвердили заинтересованность в дальнейшем укреплении сотрудничества и переходе к реализации конкретных совместных проектов на территории Казахстана, в том числе способствующих достижению целей инициативы «Зелёный щит Центральной Азии».