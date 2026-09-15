ЭКОФАКТ | Что означает знак переработки на упаковке?

Знакомый символ ♻ на упаковке показывает, что материал, из которого она изготовлена, может быть пригоден для переработки. Такая маркировка помогает правильно сортировать отходы и определять возможность их дальнейшей переработки.

Цифры от 1 до 7 внутри знака обозначают тип пластика. Например, 1 (PET) часто используется для бутылок воды и напитков, 2 (HDPE) — для упаковки бытовой химии и молочных продуктов, 4 (LDPE) — для пакетов и плёнки, а 5 (PP) — для пищевых контейнеров и крышек.

Наличие знака не означает, что упаковка обязательно будет переработана. Возможность переработки зависит от инфраструктуры региона и наличия пунктов, принимающих соответствующий вид отходов.

Правильная сортировка отходов помогает рационально использовать природные ресурсы, сокращать объём отходов, направляемых на полигоны, и сохранять окружающую среду.

Маленький шаг — большие перемены!

#ЭКОФАКТ #ТазаҚазақстан