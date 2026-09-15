15 сентября состоялась встреча Министра экологии и природных ресурсов Республики Казахстан А. С. Куантырова с Чрезвычайным и Полномочным Послом Исламской Республики Иран в Республике Казахстан Али Акбаром Джоукаром.

А. Куантыров в начале встречи выразил благодарность господину Послу за личное участие в Региональном экологическом саммите, отметив его вклад в развитие казахстанско-иранских отношений, а также за внимание к вопросам охраны окружающей среды и сохранения экосистемы Каспийского моря, которое имеет особое значение для наших стран.

В ходе встречи стороны обсудили вопросы подписания Меморандума о взаимопонимании между МЭПР РК и компетентным органом Ирана в целях развития и укрепления сотрудничества в сфере охраны окружающей среды.

А. Джоукар передал приглашение главе ведомства принять участие во встрече министров окружающей среды стран — участников Тегеранской конвенции в рамках заседания COP-7, которое пройдет 23 сентября в г. Тегеране.

Как отметил Министр, одним из важных направлений взаимодействия Казахстана и Ирана является Каспийское море, имеющее для наших регионов стратегическое значение.

Тегеранская конвенция, которой в этом году исполняется 20 лет, является важным региональным механизмом сотрудничества прикаспийских государств в целях сохранения окружающей среды и устойчивого развития Каспийского моря.

В конце встречи Министр, в связи с завершением дипломатической миссии господина Посла в Казахстане, поблагодарил его за вклад в развитие отношений между Казахстаном и Ираном.