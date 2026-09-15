Почему маралы подают голос осенью?

Осенью у маралов начинается период гона. В это время поведение самцов меняется, и они начинают издавать характерные звуки.

С помощью голоса самцы привлекают самок и дают знать другим самцам о своем присутствии. В период гона конкуренция между ними усиливается, а активность заметно возрастает.

Голос марала в период гона — одно из характерных природных явлений осеннего сезона.

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