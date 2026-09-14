Встреча со страновым директором ExxonMobil в Казахстане

Встреча Министра экологии и природных ресурсов Республики Казахстан А. С. Куантырова со страновым директором ExxonMobil в Казахстане Кенаном Акиф огли Нариманом была содержательной и построена в духе диалога и готовности к сотрудничеству.

Высоко оценивая проводимую работу в регионе ExxonMobil, Министр подчеркнул необходимость исполнения требований действующего законодательства и обеспечения баланса между экономическим развитием и охраной окружающей среды.

А.Куантыров отметил необходимость соблюдения высоких экологических стандартов. Для крупного бизнеса это важное условие устойчивой работы, инвестиционной привлекательности и долгосрочного развития проектов.

Министр предложил ExxonMobil рассмотреть возможность практического участия в сотрудничестве, в частности в области экологического мониторинга, сохранения биоразнообразия, научных исследований и внедрения современных технологий, направленных на снижение воздействия производственной деятельности на экосистему региона и Каспийского моря, в частности.

Призвал представителей компании обратить внимание на международный опыт ExxonMobil в эксплуатации их и других нефтеперерабатывающих заводов в других странах, а именно находящихся в городах, на предмет минимального их воздействия на экосистему городов и качества жизни горожан.

Также он выразил уверенность, что ExxonMobil, будучи признанным мировым лидером в сфере корпоративной ответственности, полностью разделяет подход к защите экосистемы Каспия и обеспечению экологической безопасности жителей региона.

В свою очередь, К.Нариман выражая надежду на построение конструктивного диалога, отметил готовность изучения и предоставления аналитического обзора по вышеуказанной тематике, а также готовность в совместном решении возникающих проблемных вопросов.

В завершение встречи Министр акцентировал внимание на необходимости неукоснительного соблюдения требований экологического законодательства Республики Казахстан.