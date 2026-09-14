Куланы перемещены в резерват «Иле-Балхаш»

В целях сохранения популяции кулана и расширения естественного ареала его обитания животные были перемещены из государственного национального природного парка «Алтын-Эмель» в государственный природный резерват «Иле-Балхаш».

Куланы доставлены на новую территорию и выпущены в естественную среду. В дальнейшем специалисты продолжат наблюдение за их адаптацией, перемещением и общим состоянием.

Эта работа направлена на восстановление естественной популяции кулана, расширение ареала его обитания и сохранение биоразнообразия Казахстана.