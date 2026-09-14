14 сентября 2026 года в городе Сеул состоялся Министерский форум «Республика Корея – Центральная Азия» по вопросам лесного хозяйства и борьбы с изменением климата.

В работе форума приняли участие руководители и представители профильных государственных органов стран Центральной Азии, Корейской лесной службы, Азиатской организации лесного сотрудничества (AFoCO), а также Конвенции ООН по борьбе с опустыниванием (UNCCD).

Казахстанскую делегацию на форуме представил вице-министр экологии и природных ресурсов Республики Казахстан Н.К. Шарбиев.

Основное внимание в ходе мероприятия было уделено вопросам устойчивого управления лесами, восстановления деградированных земель, адаптации к изменению климата, применения современных технологий в лесном хозяйстве, развития углеродных механизмов и укрепления регионального сотрудничества.

В рамках первой сессии «Зелёная дорога: сотрудничество без границ» участники рассмотрели опыт Республики Корея по использованию спутниковых технологий для реагирования на чрезвычайные ситуации в лесах, вопросы развития углеродных активов лесов, а также совместные подходы к восстановлению земель и противодействию последствиям изменения климата.

Ключевой частью форума стал министерский диалог, посвящённый дальнейшим направлениям сотрудничества Республики Корея и государств Центральной Азии в сфере лесного хозяйства. В ходе обсуждения стороны обменялись мнениями по вопросам лесовосстановления и лесоразведения, предотвращения деградации земель и опустынивания, внедрения цифровых технологий и развития климатических проектов.

Вице-министр Н.К. Шарбиев проинформировал участников о проводимой в Казахстане работе по увеличению лесистости территории страны, масштабному лесовосстановлению, созданию лесных насаждений на осушенном дне Аральского моря, развитию лесных питомников и совершенствованию системы охраны лесов.

Отдельное внимание уделено перспективам реализации лесных углеродных проектов и привлечения внебюджетных инвестиций в восстановление и создание лесов. Казахстаном сформирована законодательная основа, позволяющая реализовывать такие проекты и использовать углеродные механизмы для достижения климатических целей страны.

По итогам форума стороны подтвердили заинтересованность в дальнейшем развитии практического сотрудничества, обмене технологиями и опытом, а также реализации совместных проектов в области лесовосстановления, борьбы с опустыниванием и адаптации лесных экосистем к изменению климата.

Участие Казахстана в форуме направлено на укрепление взаимодействия с Республикой Корея и государствами Центральной Азии и продвижение совместных инициатив по сохранению и восстановлению лесных экосистем региона.