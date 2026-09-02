Министр экологии принял участие в предпремьерном показе фильма «38. Последняя точка

Сегодня Министр экологии и природных ресурсов Республики Казахстан Ерлан Нысанбаев принял участие в предпремьерном показе художественного фильма «38. Соңғы нүкте».

Картина рассказывает о работе лесников и тех рисках, с которыми они сталкиваются при исполнении служебного долга. Фильм посвящен памяти тех, кто погиб, выполняя свою работу.

Перед показом Ерлан Нысанбаев обратился к зрителям и поблагодарил создателей фильма.

«Для нас этот фильм имеет особое значение. В нем показана работа лесников, трудности и риски, с которыми они сталкиваются каждый день. Во время лесных пожаров именно специалисты этой сферы находятся на передовой. Они защищают не только природу, но и населенные пункты, жизни людей. К сожалению, среди наших коллег есть те, кто погиб при исполнении служебного долга. Этот фильм – дань их памяти и уважения к их труду», – сказал Ерлан Нысанбаев.

Сегодня в системе лесного хозяйства страны работают более тысячи человек. Они охраняют и защищают леса, занимаются профилактикой и тушением пожаров. При возникновении лесного пожара специалисты одними из первых прибывают на место и приступают к тушению.

Министр поблагодарил Министерство культуры и информации Республики Казахстан, Государственный центр поддержки национального кино, режиссера Торебека Бейсебаева, актеров и всю съемочную группу, работавшую над фильмом.

Сюжет «38. Последняя точка» разворачивается вокруг лесников, оказавшихся в эпицентре стихийного бедствия. Помимо их работы, в фильме показаны отношения с родными и близкими, дружба и выбор, который приходится делать в критической ситуации.

Режиссер картины – Торебек Бейсебаев, продюсер – Нуржигит Хайдар. Главные роли исполнили Асан Мажит, Арман Уахитов, Алтыншаш Шаяхметова, Толепберген Байсакалов, Асылбек Айтиш, Максат Сабитов и Алмат Сакатов.

Фильм снят по заказу Министерства культуры и информации Республики Казахстан при поддержке Государственного центра поддержки национального кино и Министерства экологии и природных ресурсов Республики Казахстан.

С 3 сентября «38. Последняя точка» выходит в широкий прокат.