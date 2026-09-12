«Чистые берега»: в регионах Казахстана прошла масштабная экологическая акция

12 сентября во всех регионах Казахстана в рамках общенациональной экологической инициативы «Таза Қазақстан» прошла экологическая акция «Чистые берега».

Главная цель мероприятия — очистка береговых зон рек и водоемов от мусора, сохранение чистоты водных объектов и формирование бережного отношения к природным ресурсам.

К акции присоединились порядка 38 тыс. человек. Вместе на уборку вышли представители государственных органов, студенты, волонтеры, общественники и жители регионов.

В течение дня участники очистили береговые линии рек и водоемов, собрав и вывезя 1,4 тыс. тонн отходов. Особое внимание уделялось наиболее загрязненным и востребованным для отдыха прибрежным территориям.

По итогам акции очищено 586 гектаров прибрежных территорий, при этом 991 тонн собранных бытовых отходов направлено на переработку.

«Чистые берега» — это не только уборка территорий, но и напоминание о том, что чистота рек и водоемов напрямую зависит от отношения каждого человека к природе. Такие мероприятия объединяют жителей вокруг общей цели и способствуют формированию экологически ответственного поведения.

Работа по благоустройству и очистке природных территорий в рамках «Таза Қазақстан» будет продолжена во всех регионах страны.