Чем необычна яблоня Недзвецкого?

На первый взгляд — обычная дикая яблоня. Но стоит разрезать плод, и отличие становится заметно сразу.

Красный оттенок у яблони Недзвецкого характерен не только для кожицы — окрашена и мякоть плода. Выделяется дерево и во время цветения: его цветки имеют розово-пурпурные оттенки.

Это один из редких видов диких яблонь. Сохранение таких растений важно в том числе для поддержания природного разнообразия диких яблонь и их генетического фонда.

Если встретите такое дерево в природе, лучше оставить его плоды и ветви нетронутыми. Яблоня Недзвецкого занесена в Красную книгу Казахстана.

Похожа на обычную яблоню — пока не увидишь её плод в разрезе.