Чем необычна яблоня Недзвецкого?
На первый взгляд — обычная дикая яблоня. Но стоит разрезать плод, и отличие становится заметно сразу.
Красный оттенок у яблони Недзвецкого характерен не только для кожицы — окрашена и мякоть плода. Выделяется дерево и во время цветения: его цветки имеют розово-пурпурные оттенки.
Это один из редких видов диких яблонь. Сохранение таких растений важно в том числе для поддержания природного разнообразия диких яблонь и их генетического фонда.
Если встретите такое дерево в природе, лучше оставить его плоды и ветви нетронутыми. Яблоня Недзвецкого занесена в Красную книгу Казахстана.
Похожа на обычную яблоню — пока не увидишь её плод в разрезе.