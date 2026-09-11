Встреча с постоянным координатором ООН в Казахстане

11 сентября состоялась встреча Министра экологии и природных ресурсов Республики Казахстан А. С. Куантырова с постоянным координатором ООН в Казахстане Саранго Раднарагчей.

Стороны обсудили ключевые направления стратегического сотрудничества в сфере охраны окружающей среды и устойчивого развития.

Представители ООН ознакомили казахстанскую сторону с промежуточными результатами реализации Программы действий «Общее видение устойчивого будущего Центральной Азии» на 2026–2030 годы. Участники встречи рассмотрели механизмы, с помощью которых Страновая команда ООН может поддержать практическое воплощение рекомендаций и инициатив, принятых на прошедшем Региональном экологическом саммите 2026 года.

Особое внимание было уделено приоритетным направлениям сотрудничества Казахстана с ООН: реализация инициативы Главы государства «Таза Қазақстан», а также достижения Целей устойчивого развития, и роли ООН в сохранении водных ресурсов, вопросов изменения климата и биоразнообразия в рамках трёх Рио-де-Жанейрских конвенций. В частности, стороны обсудили дальнейшие шаги по подготовке Республики Казахстан к Конференции сторон Конвенции о биологическом разнообразии (COP17) и предстоящей Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP31).

По итогам переговоров стороны подтвердили намерение укреплять партнёрство для успешной реализации глобальной и региональной экологической повестки.