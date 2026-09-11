Более $4 млн могут быть направлены на климатические проекты в Казахстане

Более $4 млн могут быть направлены на реализацию планируемых климатических проектов в Казахстане. Перспективы сотрудничества по внедрению климатических технологий и финансированию экологических проектов обсудил Председатель Правления НАО «Международный центр зеленых технологий и инвестиционных проектов» (IGTIC) Сакен Калкаманов с Программой ООН по окружающей среде (UNEP) и Организацией Объединённых наций по промышленному развитию (ЮНИДО) в рамках Бакинской недели климатических действий.

В ходе встречи с экспертами UNEP обсуждены результаты реализации проекта оценки технологических потребностей (TNA), который IGTIC реализует совместно с Азиатским банком инфраструктурных инвестиций. В настоящее время ведется работа над финальным компонентом проекта - Планом действий по технологиям.

Также стороны обсудили метановый проект, финансируемый CCAC. Ранее IGTIC совместно с Координационным центром по изменению климата подал заявку на грантовое финансирование проекта по снижению выбросов метана в аграрном секторе, в частности в животноводстве. Кроме того, обсуждались перспективы сотрудничества по реализации лесоклиматических проектов в рамках Статьи 6 Парижского соглашения. Дискуссии продемонстрировали взаимный интерес сторон к укреплению партнерства.

С экспертом ЮНИДО Томашем Павелецом стороны обсудили создание национальной климатической инвестиционной платформы при поддержке Зеленого климатического фонда в рамках программы Readiness III. ЮНИДО выразил готовность оказывать Центру техническую поддержку в развитии практического функционирования платформы, включая перспективу сотрудничества в следующем цикле программы Readiness IV.

Создание платформы позволит координировать климатические инвестиции на национальном уровне и создаст основу для трансфера опыта в страны Центральной Азии через региональный хаб по зеленой акселерации. Инициатива станет продолжением проекта GCIP, над которым IGTIC совместно с ЮНИДО работает в течение последних трех лет.