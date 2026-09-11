Торжественное награждение лесников

Сегодня Министр экологии и природных ресурсов Республики Казахстан А. С. Куантыров на торжественном мероприятии вручил награды сотрудникам, принимавшим участие в тушении лесного пожара в Государственном лесном природном резервате «Семей орманы».

Проявленный профессионализм, ответственность и упорство сотрудников при тушении крупного лесного пожара, произошедшего 16 июля 2026 года на территории «Семей орманы» не остались незамеченными.

В рамках торжественного мероприятия сотрудникам были вручены благодарственные письма Президента Республики Казахстан, ордена «Құрмет» и медали «Ерең еңбегі үшін».