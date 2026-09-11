Встреча с представителями Европейского банка реконструкции и развития

Сегодня состоялась двусторонняя встреча Министра экологии и природных ресурсов Республики Казахстан А.С. Куантырова с представителями Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) во главе с Управляющим директором по Центральной Азии и Монголии Озханом Хусейном.

В начале встречи Министр поблагодарил ЕБРР за многолетнее и плодотворное сотрудничество с Казахстаном в продвижении климатических и экологических реформ, а также за вклад в поддержку проектов по сокращению выбросов парниковых газов, развитию зелёной экономики и укреплению национальной климатической политики.

В ходе разговора стороны обсудили важность перехода от стратегических документов к их практической реализации.

В своей речи О. Хусейн подробнее остановился на инвестиционной платформе Казахстана по справедливому энергетическому переходу QaJET, в частности на направлениях развития возобновляемых источников энергии (ВИЭ), модернизации электрических сетей и систем хранения энергии, реализации пилотного проекта отопления на основе ВИЭ.

Также на встрече были обсуждены вопросы подписания документа в рамках запуска QaJET на COP31 в Анталье. Это даст возможность представить QaJET международным партнерам, обозначить дальнейшие направления работы и перейти от договоренностей по созданию Платформы к её практической реализации.

Как отметил Министр, объединение усилий Казахстана, ЕБРР и других партнёров по развитию позволит придать дополнительный импульс справедливому и устойчивому переходу — от климатических обязательств к конкретным действиям, приносящим пользу людям, экономике и окружающей среде.

В завершение встречи стороны договорились о продолжении взаимовыгодного сотрудничества.