Посвятившие жизнь природе

Охрана леса — это не просто работа. За ней стоят люди, которые каждый день берут на себя ответственность за природу и выполняют свой долг, несмотря на риск.

Трагический пожар в резервате Семей орманы показал всей стране, насколько тяжелым и опасным может быть этот труд. Память о лесниках, которые до конца выполняли свой долг и погибли при борьбе с огнем, навсегда останется в сердцах их коллег.

Сегодня тысячи специалистов особо охраняемых природных территорий и лесных учреждений страны продолжают это дело. Их объединяет не только профессия, но и общая ответственность за сохранение природы.

За этой формой — большой труд, риск и жизнь, посвященная природе.

Светлая память погибшим коллегам. Ваш труд и мужество не будут забыты.