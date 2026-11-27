27 ноября 2026 года в Шымкенте состоялось заседание Правления Международного фонда спасения Арала (МФСА), в котором принял участие вице-министр экологии и природных ресурсов РК М. Ошурбаев в составе казахстанской делегации.

В ходе заседания рассмотрены итоги председательства Казахстана в МФСА, реализация ПБАМ-4, совершенствование деятельности Фонда, а также вопросы регионального сотрудничества в сфере водопользования.

Особое внимание уделено разработке единой автоматизированной системы управления водными ресурсами бассейна реки Сырдарья, Рамочной конвенции Центральной Азии по водопользованию и инициативе по созданию Международной организации по воде в структуре ООН.

Казахстан продолжает выступать за укрепление регионального сотрудничества и выработку совместных решений по водно-экологическим вопросам Центральной Азии.