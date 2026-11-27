В Министерстве экологии и природных ресурсов Республики Казахстан состоялось заседание Общественного совета, в ходе которого рассмотрены вопросы обновления его состава и реализации Концепции управления всеми видами отходов в Республике Казахстан на 2026–2030 годы.

Открывая заседание, Министр экологии и природных ресурсов РК Алибек Куантыров отметил важность конструктивного взаимодействия государства и гражданского общества в решении актуальных экологических вопросов. Он подчеркнул значимость деятельности Общественного совета в обеспечении открытого диалога, учёте мнения общественности и совершенствовании государственной экологической политики.

Министр Алибек Куантыров также отметил активную деятельность Общественного совета и его вклад в совершенствование государственной экологической политики. В частности, за отчётный период Общественный совет и его профильные комиссии провели 16 заседаний, а члены Совета рассмотрели 218 проектов нормативных правовых актов.

В ходе заседания рассмотрен вопрос внесения изменений в состав Общественного совета, предусматривающий включение руководства Министерства и его структурных подразделений.

Основной частью повестки стало обсуждение реализации Концепции управления всеми видами отходов на 2026–2030 годы. С докладом выступил директор Департамента управления отходами Руслан Тукенов, представив информацию о проводимой работе и текущих задачах в данной сфере.

Председатель Общественного совета Елдос Абаканов подчеркнул, что вопросы экологии напрямую затрагивают качество жизни населения. В частности, чистота воздуха, качество питьевой воды и своевременный вывоз отходов остаются важными вопросами для жителей регионов. По его словам, задача Совета — не только обозначать существующие проблемы, но и совместно с Министерством находить пути их решения.

В ходе обсуждения члены Общественного совета внесли ряд предложений по совершенствованию системы управления отходами. В частности, предложено:

▪ усилить взаимодействие Министерства с местными исполнительными органами по решению проблемных вопросов в регионах;

▪ активизировать работу по развитию инфраструктуры сбора, сортировки и переработки отходов;

▪ привлекать перерабатывающие предприятия и общественные организации к обсуждению и выработке практических решений;

▪ обеспечить участие членов Общественного совета в проработке законодательных инициатив и проектов подзаконных нормативных правовых актов на ранних этапах их разработки;

▪ учитывать региональную специфику и практический опыт при совершенствовании нормативного регулирования в сфере обращения с отходами.

По итогам обсуждения Министр Алибек Куантыров поручил профильным подразделениям Министерства совместно с членами Общественного совета проработать поступившие предложения, а также подготовить необходимые законодательные поправки для совершенствования системы управления отходами. Отмечено, что озвученные рекомендации будут учтены в дальнейшей работе Министерства и при реализации Концепции на 2026–2030 годы.