Подведены итоги пожароопасного сезона 2026 года на территории государственного лесного фонда.

В этом году зарегистрировано 902 лесных пожара. Несмотря на увеличение их количества, площадь пожаров сократилась с 27,5 до 14,9 тыс. гектаров.

За 2023–2026 годы для лесохозяйственных учреждений приобретено 2 204 единицы специальной техники.

Авиационная охрана лесов осуществлялась в 12 областях, общий налет воздушных судов составил 6 827 часов.

Продолжается работа по профилактике лесных пожаров, укреплению материально-технической базы, подготовке специалистов и внедрению систем раннего обнаружения пожаров.