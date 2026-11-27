24 ноября состоялась встреча представителей Министерства экологии и природных ресурсов Республики Казахстан с представителями Посольства Франции.

В центре обсуждения - позиция Франции относительно применения Конвенции Эспо при продлении сроков эксплуатации атомных электростанций.

Стороны обменялись мнениями и обсудили подходы к дальнейшему взаимодействию в преддверии 10-го Совещания Сторон Конвенции Эспо, которое состоится в декабре 2026 года в Женеве.